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مصادر فلسطينية: اندلاع حرائق في منطقة "روش بينا" شمال فلسطين المحتلة بعد صلية صواريخ من حزب الله

السبت ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٥٣ بتوقيت غرينتش

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