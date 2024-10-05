السبت ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٤
١٠:١١ GMT
فارسی
البث المباشر

نادي الاسير الفلسطيني:حصيلة الاعتقالات بلغت اكثر من 11 الف و100 مواطن من الضفة بما فيها القدس منذ بدء حرب الابادة على قطاع غزة

السبت ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٠٩ بتوقيت غرينتش

تصنيف :