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مصادر لبنانية: طيران العدو المسير يقصف مركبة في زوطر الشرقية ودراجة نارية بلدة أرنون جنوب لبنان

السبت ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٢٩ بتوقيت غرينتش

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