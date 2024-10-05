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مصادر سورية: الرئيس السوري يلتقي وزير الخارجية الايراني ويبحث معه سبل وقف العدوان الاسرائيلي على لبنان وتقديم الدعم والمساعدة للبنانيين

السبت ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٣٥ بتوقيت غرينتش

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