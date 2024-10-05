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زعيم حزب "فرنسا غير الخاضعة" جان لوك ميلونشون يدعو الفرنسيين لرفع الاعلام اللبنانية والفلسطينية في كل مكان

السبت ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٠:١٥ بتوقيت غرينتش

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