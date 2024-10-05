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زعيم حزب "فرنسا غير الخاضعة" جان لوك ميلونشون: حزب الله متشكل من مكونات لبنان والجيش الاسرائيلي دمر المدارس والمستشفيات ولا أحد يفعل أي شئ

السبت ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٠:١٦ بتوقيت غرينتش

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