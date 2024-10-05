السبت ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٤
١١:٤٣ GMT
فارسی
البث المباشر

اعلام الاحتلال: حوالي 700 صاروخ وقذيفة ومسيرة اطلقت من لبنان منذ الاربعاء الماضي نحو الجليل والجولان وحيفا والكريوت وقيساريا

السبت ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٠:١٩ بتوقيت غرينتش

تصنيف :