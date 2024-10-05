الشباب العراقي: ما دم الشهيدنصرالله إلا بداية النصر الكبير والمؤزر + فيديو

العالم – خاص بالعالم

وفي حديث لقناة العالم الإخبارية قال أحد الشباب إن جريمة اغتيال الأمين العام لحزب الله لبنان السيدحسن نصرالله قد: "قصمت ظهر شيعة الإمام علي عليه السلام في العراق وفي الوطن العربي. "

وأوضح أن المسيرة خرجت إحياءاً لذكرى أمين عام حزب الله لبنان القائد الشهيد السيدحسن نصرالله، وقال: "لو قتلوا منا 100 شخصا نخرج 1000 إن شاء الله.. وستظل شيعة الإمام على لا تهزم ولا تكسر إلى آخر يوم في حياتنا."

وتقدم شاب آخر بالعزاء للعالم الإسلامي: بذكرى القائد حسن نصرالله أحد أنصار شيعة أميرالمؤمنين.. والله والله لن ننسى دمك.. وكلا للخونة العرب.. ونحن كلنا شيعة أميرالمؤمنين ونبقى على هذا الطريق.. نحن خلقنا للشهادة.

وقال مواطن عراقي آخر: إن هذه الحرب حرب الإسلام مع الجبروت.. هي حرب المسلمين مع الطغات ولطالما انتصرت.. لقد حقق محمد الذي ابتدأ الإسلام الانتصارات تلو الانتصارات.. وحقق الإمام علي الانتصارات تلو الانتصارات.. والحسين وهكذا.. واستمرت إلى دماء الشهيد السيد نصرالله.. ما دم الشهيد واغتياله إلا بداية النصر الكبير والمؤزر باذن الله تبارك وتعالى.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..