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مصادر لبنانية: 282 شهيدا و777 جريحا و 704 غارات منذ بداية العدوان على بعلبك الهرمل والبقاع الاوسط

السبت ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٠:٥٦ بتوقيت غرينتش

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