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الرئيس السوري بشار الاسد:محور المقاومة سيبقى قويا بفضل ارادة شعوبه وتكاتفها

السبت ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١١:٠٩ بتوقيت غرينتش

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