مراسلنا: محاولات مستميتة لجيش الاحتلال للتقدم في التراب اللبناني + فيديو

العالم – خاص بالعالم

وفي حوار مباشر في تمام الساعة 13:07 بتوقيت مكة المكرمة قال الزميل حسين عزالدين: لازالت صليات المقاومة الصاروخية تتوجه على المواقع والقواعد العسكرية في الداخل الفلسطيني المحتل، بالتزامن مع المحاولات المستميتة لإحداث ثغرة بالدخول من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى بعض القرى والمناطق اللبنانية.

وأوضح أن المقاومة كانت قد صدت هجومين خلال هذا النهار وفجرت عبوة كبيرة في جبل باط بين عيطرون و مارون الراس، ما أجبر القوة المتقدمة إلى الانكفاء والعودة إلى مكانها في مستعمرة أفيفيم داخل الشمال الفلسطيني المحتل.

وأشار إلى أن هذه المحاولات المستميتة لم تحقق أي تقدم وسط مواجهة عنيفة تخوضها المقاومة، وبالتالي لا يمكن لهذه القوات المحتلة أن تتمركز أو تستقر، حيث يمنع رجال المقاومة هذه القوة من التقدم على جميع المحاور التي تفكر بسلوكها.. أكان من الجهة الشرقية أي من الجليل الأعلى من ناحية كفركلا أو العديسة أو القطاع الأوسط

وأكد أن الاعتداءات الإسرائيلية لا زالت مستمرة بقصف مدفعي عنيف يطاول معظم القرى على الحافة اللبنانية الفلسطينية من القطاع الغربي حتى القطاع الشرقي، بالإضافة إلى غارات شنها طيران الحرب الإسرائيلية مستهدفا عدة بلدات، إضافة إلى أن مسيرة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية في بلدة أرنون ما أدى إلى سقوط شهيدين.

ونوه إلى أن هذه التطورات تتزامن أيضا مع استمرار الاحتلال الإسرائيلي بمنع الطواقم الإسعافية لتقديم الخدمات للمحتاجين وحتى إسعاف المصابين حيث تحذر من أن يكونوا أو يعبروا أو يمروا بين القرى نتيجة التهديد المباشر لهم بعد ما أدى الاعتداء على هذه الطواقم يوم أمس إلى ارتقاء عدد كبير من الشهداء من الهيئة الصحية الإسلامية، هذا بالإضافة طبعا إلى منع حتى الدفاع المدني والصليب الأحمر من التحرك بشكل طبيعي بين القرى.

وأوضح أن المقاومة شنت 8 عمليات نوعية استهدفت من خلالها مستعمرة سعسع بالإضافة إلى رامات ديفيد بصواريخ فلق وصواريخ فادي 2، بالإضافة إلى الصواريخ الموجهة التي كانت تستهدف تحشدات الاحتلال الإسرائيلي في المواقع الأمامية.

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