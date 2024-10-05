السبت ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٤
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المقاومة الاسلامية في العراق: هاجمنا 3 اهداف حيوية شمال فلسطين المحتلة بواسطة الطائرات المسيرة ونواصل دك معاقل الاعداء بوتيرة متصاعدة

السبت ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١١:١١ بتوقيت غرينتش

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