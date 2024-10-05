شاهد/رسالة لمن يظنون ان الهجوم الايراني على الكيان الاسرائيلي مجرد مسرحية!

العالم- مصر

وجاء الهجوم الصاروخي الإيراني ردا على اغتيال كيان الاحتلال لرئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران بنهاية يوليو/تموز الماضي، والأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، والقائد بحرس الثورة عباس نيلفروشان في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت في 27 سبتمبر/أيلول الماضي، وفق بيان لحرس الثورة.

واضاف ناصر في برنامجه مصر النهارده : لو افترضنا ان الهجوم الايراني مسرحية، فان الانظمة العربية عاجزة عن عمل مسرحية ضرب إسرائيل ولو بالألعاب النارية.

وتساءل هل تستطيع الأنظمة العربية عمل المسرحية الإيرانية ؟!

وعد الاعلامي المصري المسرحيات التي تعجز الانظمة العربية عن فعلها :

العجز عن ضرب "إسرائيل" ولو بالألعاب النارية

العجز رفع دعوى ضد"إسرائيل" بمحكمة العدل الدولية

العجز عن تحرير محور فيلادلفيا ومعبر رفح

العجز عن قطع العلاقات مع الكيان الصهيوني

العجز عن استدعاء السفراء الإسرائيليين وتوبيخهم

العجز عن إرسال مساعدات عسكرية لغزة ولبنان

العجز عن عمل حظر جوي للطيران الاسرائيلي

العجز عن فك الحصار وإدخال مساعدات لغزة

العجز عن التهديد الكلامي لـ"إسرائيل"

العجز عن وقف الخيانة بحماية "إسرائيل" وأمنها

العجز عن وقف شيطنة الإعلام العربي للمقاومة

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