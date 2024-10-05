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مراسلة العالم: استشهاد شخص وإصابة 3 آخرين جراء استهداف سيارة على طريق حماة عند مدخل حمص الشمالي في سورية بواسطة طائرة مسيّرة

السبت ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٢:١٠ بتوقيت غرينتش

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