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طيران الاحتلال يشن غارة جديدة على الضاحية الجنوبية لبيروت

السبت ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٢:١٧ بتوقيت غرينتش

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