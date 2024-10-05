السبت ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٤
٠١:١٥ GMT
فارسی
البث المباشر

مصادر لبنانية: 4 صواريخ تستهدف برج البراجنة في الضاحية الجنوبية لبيروت

السبت ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٢:١٩ بتوقيت غرينتش

تصنيف :