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الاعلام العبري: اندلاع عدد من الحرائق في دفنا جراء سقوط صواريخ من لبنان

السبت ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٢:٢١ بتوقيت غرينتش

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