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وكالة الأنباء اللبنانية: تجدد الغارات الإسرائيلية على حارة حريك بالضاحية الجنوبية لبيروت

السبت ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٢:٣٤ بتوقيت غرينتش

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