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مصادر عبرية: سقوط طائرة مسيّرة أطلقت من لبنان في الجليل الأعلى

السبت ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٢:٤٢ بتوقيت غرينتش

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