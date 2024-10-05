غزة.. عام على العدوان

العالم – باختصار

وتشير الأرقام الى أن جيش الاحتلال استهدف خلال العام المنصرف 180 مركزا لإيواء اللاجئين

كما أن أكثر من مليون و700,000 فلسطيني أصيبوا بأمراض معدية نتيجة النزوح .

دمر الإحتلال خلال هذه الفتره 34 مستشفى و80 مركزا صحيا و 162 مؤسسة صحية.

المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أكثر من 120 مقبرة جماعية في غزة لدفن الشهداء .

حسب إحصاءات وزارة الصحة في غزة فإن 69% من الضحايا هم من الاطفال والنساء .

منذ بداية العدوان إرتكب الإحتلال أكثر من 3600 مجزرة بمعدل 10 مجازر في اليوم الواحد.

وزارة الصحة في غزة استشهاد أكثر من 16,891 طفلا في القطاع خلال عام من الحرب .

كما أنها هناك حوالي 26,000 طفل في غزة يعيشون من دون والديهم أو احدهما .

خسائر غزة المباشرة بعد عام من العدوان تتخطى 33 مليار دولار.

في هذه الفترة دمر القصف الإسرائيلي 150,000 وحدة سكنية بشكل كامل .

كما تم تدمير 200 موقع حكومي و 206 مواقع أثرية و 825 مسجدا و3 كنائس.

كما أن هناك اكثر من 130 مدرسة وجامعة تدمرت بالكامل و 336 تدمرت بشكل جزئي.

في هذه الفترة استشهد 115 استاذا جامعيا علاوة على 750 معلماً وحرم 850,000 طالب من التعليم.

ودمّر الإحتلال البنى التحتية في كامل القطاع وفق خطة تدميرية مدروسة.

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