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إعلام الإحتلال الإسرائيلي: 10 إصابات جراء سقوط صواريخ في الجليل الأوسط

السبت ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠١:٠٢ بتوقيت غرينتش

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