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طيران الإحتلال الإسرائيلي يغير على بلدة البازورية جنوب لبنان

السبت ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠١:٠٦ بتوقيت غرينتش

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