السبت ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٢:٤٧ GMT
فارسی
البث المباشر

مسيرة بالعاصمة الفرنسية دعما لفلسطين وتنديدا بالعدوان الاسرائيلي على لبنان

السبت ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠١:٣٣ بتوقيت غرينتش

تصنيف :