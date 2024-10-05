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الرئيس السوري يعتبر زيارة عراقجي للمنطقة بعد ايام من الهجوم الصاروخي الايراني بانها ذات مغزى كبير وتحمل رسالة قوة وصمود ايران امام تهديدات الاحتلال

السبت ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠١:٤٧ بتوقيت غرينتش

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