السبت ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٢:٤٨ GMT
فارسی
البث المباشر

المقاومة الإسلامية في العراق تقصف هدفين بصواريخ الأرقب الاول في ضواحي حيفا والثاني في جنوب فلسطين المحتلة

السبت ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠١:٥٠ بتوقيت غرينتش

تصنيف :