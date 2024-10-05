السبت ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٢:٤٨ GMT
فارسی
البث المباشر

انفجارات في المطلة ومسكاف عام شمال فلسطين المحتلة بعد دوي صفارات الإنذار

السبت ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠١:٥١ بتوقيت غرينتش

تصنيف :