السبت ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٢:٤٨ GMT
فارسی
البث المباشر

وزير الخارجية الإيراني خلال مؤتمر صحفي من دمشق: اجرينا مباحثات بناءة وستصل غدا الى سورية طائرة مساعدات إنسانية للنازحين اللبنانيين

السبت ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠١:٥٩ بتوقيت غرينتش

تصنيف :