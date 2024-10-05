السبت ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٤
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عراقجي: ردنا على أي اعتداء من الكيان الصهيوني واضح جدا فلكل فعل ردة فعل مماثلة ومتناسبة بل وأقوى وهذا ما اثبتناه سابقا وبامكانهم تجربة إرادتنا

السبت ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٠١ بتوقيت غرينتش

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