السبت ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٤
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صلية صاروخية من لبنان باتجاه الأراضي المحتلة ودوي صافرات الإنذار تدوي في كرمئيل وسخنين وطبريا وسط الجليل

السبت ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٢:١٠ بتوقيت غرينتش

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