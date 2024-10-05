ما هو تأثير نتنياهو على الانتخابات الامريكية؟بايدن يرد!

العالم-الاميركيتان

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه "أي إدارة امريكية لم تساعد إسرائيل، أكثر مما ساعدتها أنا، ولا أحد، ولا أحد، ولا أحد"، مضيفا أنه يجب على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن "يتذكر ذلك".

جاء ذلك ردا على سؤال لشبكة "سي بي إس نيوز"، خلال مؤتمر صحفي، عما إذا كان لديه أي مخاوف بشأن ما إذا كانت "إسرائيل" تحاول التأثير على الانتخابات الأمريكية، بحسب صحيفة "ذا هيل" الأمريكية.



وقال بايدن: "لا أعلم ما إذا كان (نتنياهو) يحاول التأثير على الانتخابات، لكنني لا أعتمد على ذلك".



وفي تقرير آخر لذات الصحيفة بعنوان "الديمقراطيون يشتبهون في أن نتنياهو يحاول التأثير على السباق بين ترامب وهاريس"، قالت إن "الديمقراطيين يشتبهون في أن نتنياهو يحاول التدخل في السياسة الداخلية للولايات المتحدة من خلال تجاهل دعوات بايدن للتفاوض على اتفاق سلام في غزة ومواجهة حزب الله وإيران قبل أسابيع من الانتخابات الأمريكية".

وتستمر أرقام استطلاعات الرأي لبايدن بين الأمريكيين المسلمين في التدهور وسط تصاعد العنف في المنطقة، الأمر الذي يفرض عبئًا سياسيًا خطيرًا على نائبة الرئيس هاريس في ميشيغان، وهي ولاية يجب على الديمقراطيين الفوز بها.



وفي الوقت نفسه، أصبحت علاقة نتنياهو حتى مع الديمقراطيين الأكثر تأييدا لـ"إسرائيل" تتسم بالمواجهة على نحو متزايد، بحسب الصحيفة.



من جهته قال السيناتور الديمقراطي كريس مورفي إن هناك احتمالا بأن الحكومة الإسرائيلية لن توقع على أي اتفاق دبلوماسي قبل الانتخابات الأمريكية كوسيلة محتملة لمحاولة التأثير على النتيجة" في الانتخابات الرئاسية التي يتقارب فيها المرشحان الديمقراطي والجمهوري في استطلاعات الرأي.