السبت ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٢:٤٩ GMT
فارسی
البث المباشر

سقوط صواريخ لحزب الله على مستوطنة "كابول" قرب عكا في الجليل

السبت ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٢:١٣ بتوقيت غرينتش

تصنيف :