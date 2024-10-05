السبت ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٢:٤٩ GMT
فارسی
البث المباشر

سقوط صاروخ بشكل مباشر من لبنان في "كرمئيل" بالجليل شمال فلسطين المحتلة

السبت ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٢:١٧ بتوقيت غرينتش

تصنيف :