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حزب الله يقصف شركة "أتا" للصناعات العسكرية قرب سخنين بصلية صاروخية

السبت ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٣٠ بتوقيت غرينتش

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