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الطيران الإسرائيلي يشن غارتين على بلدتي يانوح ودير قانون - راس العين جنوب لبنان

السبت ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٥٤ بتوقيت غرينتش

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