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وزير الخارجية الإيراني: رد ايران على اي عدوان سيكون متناسبا مع الفعل وردنا سيكون أقوى وبإمكانهم ان يختبرونا ارادتنا

السبت ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٠٠ بتوقيت غرينتش

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