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وزير الخارجية الإيراني: نجري مشاورات بشأن مبادرات وقف اطلاق النار وهناك افكار بخصوصها ولكننا لسنا الآن بصدد الكشف عنها

السبت ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٠١ بتوقيت غرينتش

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