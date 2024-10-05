السبت ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٤:١٨ GMT
فارسی
البث المباشر

الصحة اللبنانية: ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي الى 2036 شهيدا و9653 جريحا منذ 8 أكتوبر

السبت ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٠٦ بتوقيت غرينتش

تصنيف :