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الطيان الحربي الإسرائيلي يشن غارة على بلدة الناقورة جنوب لبنان

السبت ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٣١ بتوقيت غرينتش

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