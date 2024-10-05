فنانون لبنانيون ردا على جرائم الاحتلال..‏إما أن نَنتَصر أو نَنتَصر!

العالم- لبنان

تنوّعت مبادرات الفنانين بين دعم مادي ومعنوي وتقديم مساعدات مباشرة للمتضررين، وألغى فنانون حفلاتهم ومشاركاتهم في المهرجانات، في وقت ينتظر فيه الجمهور إلغاء بعض المطربين لحفلاتهم، وهم الذين لا يعنيهم، على ما يبدو، ما يرتكبه العدو من جرائم!

شريف: "فدا سماحة السيد"

الفنان اللبناني معين شريف الذي دمّرت طائرات الاحتلال منزله في الضاحية الجنوبية لبيروت، قال من على ركام المنزل " كنّا قد اعتدنا أن نقول فدا سماحة السيد، والآن نقول فدا روحه. الاحتلال دمّر بيوتنا عندما وجد نفسه مهزوماً أمام المقاومين عند الحدود".

فياض: هيهات من الذلة

الإعلامي والناقد الفني الدكتور جمال فياض علّق على تدمير منزل شريف عبر منصته فقال "بعد القصف الفرط صوتي الإيراني أمس،طلع العدو الإسرائيلي وهدّد بأنه سيقصف بعنف في كل الشرق الأوسط، والنتيجة كانت تدمير عمارات مدنية في ضاحية بيروت الحنوبية وهدم منزل الكبير معين شريف صاحب الأغنية الشهيرة: لازم تعرف يا محتل نحنا مين وإنت مين نحنا هيهات من الذل وإنت للذلّ عناوين".

كارول سماحة: الله يقوّي شبابنا بالجنوب

ووضعت الفنانة كارول سماحة على صفحتها (فيسبوك) "‏كل شبر من ⁧‫#لبنان‬⁩ إلنا 10452 km مربع و ما منستغني عن ولا شبر !!

‏جنوب لبنان هو قلبو ونبضو.. الموت والجحيم لأي إجر غريبة بتفكّر تدعس على أرضو.

‏الله يقوّي شبابنا بالجنوب و ⁧‫#الجيش_اللبناني‬⁩.

ماغي بو غصن: أهمية تقديم الدعم

الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن انضمت إلى جهود جمعية "حماية" لدعم الأطفال وأسرهم، مؤكدة عبر حسابها على "إنستغرام" أهمية تقديم المساعدة سواء كانت مادية أو معنوية.

ودعت الفنانة جمهورها إلى التحرّك والمساهمة في تقديم الدعم، قائلة "أتمنى تقديم المساعدة سواء مادياً أو حتى معنوياً ببسمة أو كلمة حلوة، أهلنا بحاجة لنا، وأنا اليوم مع جمعية حماية لتقديم مساعدة على الأرض".

ندين نسيب نجيم: ربنا خلّصنا من العدوان

من جانبها، نشرت الممثلة اللبنانية ندين نسيب نجيم صورة عبر حسابها على "إنستغرام" تدعو فيها إلى التضامن مع الشعب اللبناني ودعمه في مواجهة هذه المحنة. ودعت جمهورها إلى المساهمة في الحد من آثار العدوان على لبنان.

وقالت عبر "إنستغرام" مع صور للعلم اللبناني: "من قلبي سلام للبنان، يا رب كون مع الشعب اللبناني وخلّصنا من العدوان "…

وسام حنا: ‏إما أن نَنتَصر أوّ نَنتَصر

الممثل وسام حنا وضع مجموعة من التعليقات عبر صفحته على فايسبوك منها تعليقاً على محاولات التسلل الإسرائيلية "أقصر عملية اجتياح في تاريخ البشرية : فاتوا ماتوا".

وأردف قائلاً: "رددوا هذا الدعاء الليلة : اللهم شتّت شمل الصهاينة و فرّق جمعهم و اقذف الرُعب في قلوبهم وحيّرهم و ضللّهم و اجعل نيرانهم تَرتَدّ عليهم ، خرّب بنيانهم و دكّ حصونهم ، بدلّ أحوالهم ،قرّب آجالهم ،فرّط تدبيرهم يا قهّار يا جبّار انتقمّ منهم أشدّ انتقام بحق لبناننا العزيز".

وعاد ليؤكد: ‏"دُبّوا دَبيبَ النَملِ

‏فَلنا حالتين لا ثالث لَهُما

‏إما أن نَنتَصر أوّ نَنتَصر".