السبت ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٤:١٧ GMT
فارسی
البث المباشر

حسام بدران: حزب الله بدأ منذ طوفان الاقصى بعمليات إسناد للمقاومة الفلسطينية

السبت ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٥٢ بتوقيت غرينتش

تصنيف :