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بدران: طوفان الاقصى أثبت أن الاحتلال لايستطيع الدفاع عن نفسه دون اميركا وغيرها

السبت ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٥٣ بتوقيت غرينتش

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