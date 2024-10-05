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المرصد الأورومتوسطي: "اسرائيل" تتذرع بأن مقاتلين يستخدمون سيارات الاسعاف لنقل الوسائل القتالية دون تقديم ادلة تثبت صحة ذلك

السبت ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٢٤ بتوقيت غرينتش

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