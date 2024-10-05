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المرصد الأورومتوسطي: وثقنا استهداف "اسرائيل" خلال نحو عام 45 مركزا صحيا و128 سيارة اسعاف واطفاء في لبنان ما ادى لاستشهاد 97 مسعفا وجرح 188

السبت ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٢٧ بتوقيت غرينتش

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