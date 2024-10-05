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المرصد الأورومتوسطي: تم استهداف 17 مركزا و62 آلية تابعة للهيئة الصحية الاسلامية بلبنان مما ادى لاستشهاد 68 مسعفا واصابة 98

السبت ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٢٨ بتوقيت غرينتش

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