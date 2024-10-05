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المرصد الأورومتوسطي: استهدفت "اسرائيل" 15 مركزا طبيا تابعا لكشافة الرسالة الاسلامية و57 آلية تابعة لها ما ادى لاستشهاد 18 مسعفا واصابة 62

السبت ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٢٩ بتوقيت غرينتش

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