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الاعلام العبري: تعليمات جديدة لقيادة الجبهة الداخلية بعد نصف ساعة

السبت ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٣٣ بتوقيت غرينتش

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