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متحدث جيش الإحتلال يعترف بإصابة قاعدتي "تال نوف" و"نفاتيم" بالهجوم الصاروخي الإيراني الأخير

السبت ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٣٨ بتوقيت غرينتش

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