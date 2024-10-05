السبت ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٦:٠٢ GMT
فارسی
البث المباشر

شهداء وجرحى بغارة على مبنى في ساحة الضيعة داخل بلدة الجية جنوب بيروت

السبت ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٥٢ بتوقيت غرينتش

تصنيف :