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كتائب شهداء الاقصى تعلن استشهاد احد مقاتليها باشتباك مع قوات الاحتلال في طوباس

السبت ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٥٤ بتوقيت غرينتش

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