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جيش الإحتلال يقر بإصابة قاعدتي تال نوف ونفاتيم بالهجوم الصاروخي الإيراني الأخير

السبت ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٠٨ بتوقيت غرينتش

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